Доказано: ультрафиолетовое излучение влияет на подкожный жир

Доказано: ультрафиолетовое излучение влияет на подкожный жирЭто выяснилось в ходе экспериментов на мышах
Результаты новой работы показали, что воздействие ультрафиолета повышает уровень норадреналина, снижает уровень лептина и вызывает потемнение подкожного жира. Благодаря этому увеличивается расход энергии. Статья с выводами опубликована в Journal of Investigative Dermatology.
Ультрафиолетовое изучение вызывает солнечные ожоги, фотостарение и рак кожи. Кроме того, оно связано с полезным эффектом: синтезом витамина D.
Команда учёных обнаружила, что при постоянном воздействии УФ-излучения у мышей, которым давали обычную пищу, и у тех, кого кормили едой с высоким содержанием жиров, наблюдался повышенный аппетит. Однако увеличение веса при этом не произошло. Связано это с тем, что УФ-излучение препятствует увеличению веса за счёт усиления секреции нейромедиатора норадреналина. Повышенное потребление энергии, вызванное повышенным аппетитом, преобразуется в тепло и сжигается до того, как сможет накопиться в подкожном жире.
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