Доказано: ультрафиолетовое излучение влияет на подкожный жир

Команда учёных обнаружила, что при постоянном воздействии УФ-излучения у мышей, которым давали обычную пищу, и у тех, кого кормили едой с высоким содержанием жиров, наблюдался повышенный аппетит. Однако увеличение веса при этом не произошло. Связано это с тем, что УФ-излучение препятствует увеличению веса за счёт усиления секреции нейромедиатора норадреналина. Повышенное потребление энергии, вызванное повышенным аппетитом, преобразуется в тепло и сжигается до того, как сможет накопиться в подкожном жире.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.