Доказано: употребление рыбы в раннем детстве защищает от задержек нервного развития

Доказано: употребление рыбы в раннем детстве защищает от задержек нервного развитияПоэтому кормите своего малыша рыбой
Результаты исследования, проведённого учёными из Медицинского колледжа штата Пенсильвания, показали, что добавление рыбы в рацион маленьких детей выступает как средство профилактики задержек нервного развития ребёнка. Опубликованы все данные были в журнале Microorganisms.
В рамках нового исследования специалисты изучили 142 ребёнка в возрасте от 0 до 18 месяцев и обнаружили, что употребление ими рыбы хотя бы раз в неделю связано со снижением риска задержек нервного развития. Интересно, что это положительное влияние было усилено разнообразным микробиомом (составом бактерий в кишечнике) ребёнка.
Диета, как показало исследование, может быть одним из факторов, влияющих на развитие нервной системы детей. Команда учёные обнаружила, что задержки нервного развития были связаны с отсутствием потребления рыбы детьми в возрасте 12 месяцев, а также с повышенной активностью двух слюнных микробов: Candidatus gracilibacteria и Chlorobi.
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