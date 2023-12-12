Доказано: употребление рыбы в раннем детстве защищает от задержек нервного развития

Диета, как показало исследование, может быть одним из факторов, влияющих на развитие нервной системы детей. Команда учёные обнаружила, что задержки нервного развития были связаны с отсутствием потребления рыбы детьми в возрасте 12 месяцев, а также с повышенной активностью двух слюнных микробов: Candidatus gracilibacteria и Chlorobi.

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