Фитнес и здоровье
21:45, 16 ноября 2023
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Доказано: загрязнение воздуха повышает риск остановки сердца

Причём даже очень низкие уровни загрязнения

Учёные обнаружили, что как в крупных, так и в небольших городах загрязнение воздуха влияет на риск развития болезней сердца у людей. В частности, на вероятность преждевременной смерти.

В рамках нового исследования данные о 30 000 остановок сердца у людей по всей Швеции были объединены с данными о качестве воздуха. Оказалось, что риск остановки сердца увеличивается по мере увеличения загрязнения воздуха.

Доказано: загрязнение воздуха повышает риск остановки сердца
© Sakra

Известно, что воздействие загрязнения воздуха может иметь ряд негативных последствий для здоровья. Кроме сердечной недостаточности, сердечных приступов, нарушений ритма, это повышение риска возникновения деменции, хронической обструктивной болезни лёгких и астмы.

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