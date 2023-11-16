Доказано: загрязнение воздуха повышает риск остановки сердца

Известно, что воздействие загрязнения воздуха может иметь ряд негативных последствий для здоровья. Кроме сердечной недостаточности, сердечных приступов, нарушений ритма, это повышение риска возникновения деменции, хронической обструктивной болезни лёгких и астмы.

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