Доказано: здоровое питание улучшит вашу физическую форму

Результаты исследования показали, что у взрослых среднего возраста здоровое питание было прочно связано с хорошей физической формой. Причём даже с учётом привычных уровней активности. Наиболее выраженной эта связь была у людей моложе 54 лет.

Кроме того, специалисты изучили связь между метаболитами (вещества, которые вырабатываются во время выполнения физических упражнений) и физической формой, качеством питания. Примерно 24 метаболита были связаны или с плохим питанием и физической формой, или с хорошим питанием и физической формой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.