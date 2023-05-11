Доказано: здоровое питание улучшит вашу физическую форму

Доказано: здоровое питание улучшит вашу физическую формуЭто касается именно взрослых среднего возраста
В исследовании, опубликованном в Европейском журнале профилактической кардиологии, отмечается, что здоровое питание связано у взрослых с лучшей физической подготовкой. Это доказывает, что действительно между здоровой пищей и улучшением физической формы существует связь.
В рамках нового исследования учёные выяснили, связано ли здоровое питание с физической подготовкой у взрослых. Всего в исследование включили 2380 человек из Framingham Heart Study. Средний возраст участников составлял 54 года, 54% из них были женщинами.
Результаты исследования показали, что у взрослых среднего возраста здоровое питание было прочно связано с хорошей физической формой. Причём даже с учётом привычных уровней активности. Наиболее выраженной эта связь была у людей моложе 54 лет.
Кроме того, специалисты изучили связь между метаболитами (вещества, которые вырабатываются во время выполнения физических упражнений) и физической формой, качеством питания. Примерно 24 метаболита были связаны или с плохим питанием и физической формой, или с хорошим питанием и физической формой.
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