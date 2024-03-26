Доказано: зелёные улицы связаны с лучшим сном

Учёные проанализировали данные более чем 16 000 человек из 14 европейских стран, а также Австралии, Канады, США и Гонконга в рамках Международного опроса BlueHealth (BIS). Людей спрашивали о количестве зелени на их улице, о том, есть ли у них из дома вид на реки, озёра и побережья, сколько свободного времени они проводят на природе, об их психическом здоровье и количестве часов сна за ночь.

Те, кто жил на более зелёных улицах или имели вид из дома на озёра, реки, побережья, как правило, сообщали о лучшем психическом здоровье. Это было связано с более здоровым количеством сна. При этом люди, которые проводили больше времени на отдыхе в зеленых и синих пространствах, сообщили то же самое.

В целом результаты проведённого исследования показали, что 17% людей, которые живут на зелёных улицах, спят менее 6 часов в сутки. А вот среди тех, кто не жил на таких улицах, их было 22%.

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