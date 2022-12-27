Фитнес и здоровье
09:26, 27 декабря 2022
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Доказано: женщины лучше мужчин представляют, что думает или чувствует другой человек

В этом исследовании участвовали люди из 57 стран

В ходе нового исследования выяснилось, что в среднем женщины лучше понимают, что может чувствовать или думать другой человек. Приняли участие в данном эксперименте более 300 тысяч человек.

Доказано: женщины лучше мужчин представляют, что думает или чувствует другой человек

Фото: Regain

Учёные выяснили, что женщины в среднем набирают больше баллов, чем мужчины, в тесте «Чтение мыслей по глазам». Причём такой результат был характерен для всех возрастов и для жителей большинства стран. Опубликованы данные этого исследования в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе теста «Чтение мыслей по глазам» участники должны выбрать, какое слово лучше всего описывает человека на фото. Причём даётся им просто снимок глаз.

Доказано: женщины лучше мужчин представляют, что думает или чувствует другой человек

После анализа информации, полученной от 305 726 участников из 57 странах, команда учёных пришла к следующим выводам. Оказалось, что во всех странах женщины в среднем набирали больше (в 36 странах), чем мужчины, или столько же (в 21 стране) баллов в тесте «Чтение мыслей по глазам». Причём не было ни одной страны, где бы мужчины обошли женщин в этом тесте.

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