Доказано: женщины лучше мужчин представляют, что думает или чувствует другой человек

Доказано: женщины лучше мужчин представляют, что думает или чувствует другой человекВ этом исследовании участвовали люди из 57 стран
В ходе нового исследования выяснилось, что в среднем женщины лучше понимают, что может чувствовать или думать другой человек. Приняли участие в данном эксперименте более 300 тысяч человек.
Фото: Regain
Учёные выяснили, что женщины в среднем набирают больше баллов, чем мужчины, в тесте «Чтение мыслей по глазам». Причём такой результат был характерен для всех возрастов и для жителей большинства стран. Опубликованы данные этого исследования в Proceedings of the National Academy of Sciences.
В ходе теста «Чтение мыслей по глазам» участники должны выбрать, какое слово лучше всего описывает человека на фото. Причём даётся им просто снимок глаз.
После анализа информации, полученной от 305 726 участников из 57 странах, команда учёных пришла к следующим выводам. Оказалось, что во всех странах женщины в среднем набирали больше (в 36 странах), чем мужчины, или столько же (в 21 стране) баллов в тесте «Чтение мыслей по глазам». Причём не было ни одной страны, где бы мужчины обошли женщин в этом тесте.