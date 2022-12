Доказано: женщины лучше мужчин представляют, что думает или чувствует другой человек

Учёные выяснили, что женщины в среднем набирают больше баллов, чем мужчины, в тесте «Чтение мыслей по глазам». Причём такой результат был характерен для всех возрастов и для жителей большинства стран. Опубликованы данные этого исследования в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе теста «Чтение мыслей по глазам» участники должны выбрать, какое слово лучше всего описывает человека на фото. Причём даётся им просто снимок глаз.