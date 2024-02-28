Доказано: жить рядом с пабами, барами, ресторанами быстрого питания вредно для сердца

Всего в рамках исследования эксперты зарегистрировали около 13 тысяч случаев сердечной недостаточности в течение 12-летнего периода наблюдения. Анализ показал, что более близкое расположение и большая плотность точек готовой еды были связаны с повышенным риском сердечной недостаточности.

У тех, кто проживал в пределах 1 км с 11 или более точками готовой еды, риск сердечной недостаточности был на 16% выше, чем у участников, у которых рядом с домом нет заведений с готовой еды.

У людей, которые жили рядом с большим количеством пабов и баров, риск сердечной недостаточности был на 14% выше. Те, кто находился в районах с наибольшей плотностью размещения ресторанов быстрого питания, имели риск на 12% выше.

У участников, которые жили ближе всего к пабам и барам (менее 500 метров), риск сердечной недостаточности был на 13% выше; в то время как те, кто находился ближе всего к точкам быстрого питания, имели риск на 10% выше по сравнению с теми, кто жил дальше всего (более 2000 метров).

Риск возникновения сердечной недостаточности был выше среди участников без высшего образования и среди взрослых, проживающих в городских районах, не имеющих доступа к спортзалам.

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