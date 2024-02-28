Доказано: жить рядом с пабами, барами, ресторанами быстрого питания вредно для сердца

Доказано: жить рядом с пабами, барами, ресторанами быстрого питания вредно для сердцаОб этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Circulation: Heart Failure
Сердечная недостаточность — это состояние, при котором сердечная мышца не может перекачивать достаточно крови для удовлетворения потребностей организма в крови и кислороде. В ходе нового исследования специалисты, вероятно, впервые оценили связь между пищевой средой и сердечной недостаточностью при долгосрочном наблюдении.
Используя данные Британского биобанка, учёные измерили воздействие на участников трёх типов пищевой среды. Это пабы или бары, рестораны или кафетерии и рестораны быстрого питания. Воздействие определялось близостью (проживание в пределах 1 километра или в пределах 15 минут ходьбы) и плотностью (количество точек с готовой едой в пределах заданного 1 километра).
Всего в рамках исследования эксперты зарегистрировали около 13 тысяч случаев сердечной недостаточности в течение 12-летнего периода наблюдения. Анализ показал, что более близкое расположение и большая плотность точек готовой еды были связаны с повышенным риском сердечной недостаточности.
У тех, кто проживал в пределах 1 км с 11 или более точками готовой еды, риск сердечной недостаточности был на 16% выше, чем у участников, у которых рядом с домом нет заведений с готовой еды.
У людей, которые жили рядом с большим количеством пабов и баров, риск сердечной недостаточности был на 14% выше. Те, кто находился в районах с наибольшей плотностью размещения ресторанов быстрого питания, имели риск на 12% выше.
У участников, которые жили ближе всего к пабам и барам (менее 500 метров), риск сердечной недостаточности был на 13% выше; в то время как те, кто находился ближе всего к точкам быстрого питания, имели риск на 10% выше по сравнению с теми, кто жил дальше всего (более 2000 метров).
Риск возникновения сердечной недостаточности был выше среди участников без высшего образования и среди взрослых, проживающих в городских районах, не имеющих доступа к спортзалам.
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