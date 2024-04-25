Доказано: жизнь рядом с зелёными зонами защищает от депрессии и тревоги

Китайские исследователи узнали, как связаны тревога и депрессия с проживанием людей около зелёных насаждений. Результаты, опубликованные в журнале Nature Mental Health, показали, что жизнь рядом с такими зонами может снизить риск возникновения депрессии и беспокойства.

В рамках новой работы эксперты проанализировали данные, собранные у 409 556 человек и хранящиеся в базе данных Британского биобанка.