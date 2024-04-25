Доказано: жизнь рядом с зелёными зонами защищает от депрессии и тревоги

Доказано: жизнь рядом с зелёными зонами защищает от депрессии и тревогиЭто выяснили китайские учёные
Китайские исследователи узнали, как связаны тревога и депрессия с проживанием людей около зелёных насаждений. Результаты, опубликованные в журнале Nature Mental Health, показали, что жизнь рядом с такими зонами может снизить риск возникновения депрессии и беспокойства.
В рамках новой работы эксперты проанализировали данные, собранные у 409 556 человек и хранящиеся в базе данных Британского биобанка.
Специалисты пришли к выводу, что длительное воздействие зелени около жилых домов связано со снижением риска возникновения депрессии и тревоги. Скорее всего, важную роль в этом играет снижение загрязнения воздуха в самых зелёных районах города.
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