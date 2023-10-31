Доказано: злость помогает достигать целей

Доказано: злость помогает достигать целейЭто выяснилось в ходе экспериментов
Гнев часто воспринимается нами как негативная эмоция. Однако результаты нового исследования показывают, что злость может стать отличным мотиватором для достижения целей.
Каждая эмоция может требовать разного ответа. К примеру, печаль указывает на то, что человеку нужно обратиться за поддержкой, а злость - что ему нужно принять меры для преодоления препятствий.
Чтобы лучше понять, как влияет гнев на достижение людьми целей, учёные провели серию экспериментов с участием более 1000 человек и проанализировали данные опросов более 1400 респондентов. В ходе каждого эксперимента исследователи вызывали либо эмоциональную реакцию (например, гнев, радость) у человека, либо делали его эмоциональное состояние человека. Далее участнику давалась сложная задача.
В рамках одного эксперимента люди решали словесные головоломки, в рамках другого им нужно было набрать высокие баллы в видеоигре, связанной с ездой на лыжах. И во всех случаях гнев улучшал способность людей достигать своих целей по сравнению с нейтральным состоянием в сложных ситуациях.
Результаты проведённого исследования показали, что гнев способствует тому, что человек прикладывает больше усилий для достижения поставленной цели. Это часто приводит к большему успеху.
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