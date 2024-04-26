Доказано: зрение играет ключевую роль в развитии мозга

Доказано: зрение играет ключевую роль в развитии мозгаОб этом говорится в исследовании из журнала Nature
Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, дало новую информацию о клеточном ландшафте мозга. Учёные из Института наук о мозге Аллена использовали передовой метод под названием BARseq. Он позволил быстро классифицировать и картировать миллионы нейронов в мозге девяти мышей.
Обнаружилось, что хотя области мозга и имеют одни и те же типы нейронов, особая комбинация этих клеток придаёт каждой области отдельную «подпись», похожую на клеточную идентификационную карту. Также учёные заметили, что у мышей, лишённых зрения, произошла сильная реорганизация типов клеток в зрительной коре. Она стирала различия между зрительной корой и другими областями.
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