Доказано: зрение играет ключевую роль в развитии мозга

Обнаружилось, что хотя области мозга и имеют одни и те же типы нейронов, особая комбинация этих клеток придаёт каждой области отдельную «подпись», похожую на клеточную идентификационную карту. Также учёные заметили, что у мышей, лишённых зрения, произошла сильная реорганизация типов клеток в зрительной коре. Она стирала различия между зрительной корой и другими областями.

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