Фитнес и здоровье
17:13, 14 февраля 2023
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Доктор рассказал, как «вылечить» разбитое сердце

Из-за расставания может быть плохо физически

Британский врач рассказал, как пережить тяжёлое расставание. Спойлер: заедать его сладким не надо.

Доктор рассказал, как «вылечить» разбитое сердце

Фото: Unsplash

Специалист отметил, что после расставания люди могут страдать от тяжёлых физических симптомов, таких как головные боли, потеря аппетита и бессонница.

Доктор рекомендует воздерживаться от обработанных продуктов и рафинированных углеводов. Вместо этого стоит отдать предпочтение свежим фруктам, овощам и рыбе. Кроме того, не стоит держать эмоции в себе, лучше делиться своими чувствами с друзьями и семьёй. Специалист также отметил, что людям с разбитым сердцем можно увеличить потребление витаминов D и B, но следует проконсультироваться со своим врачом перед приёмом.

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