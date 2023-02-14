Доктор рассказал, как «вылечить» разбитое сердце

Специалист отметил, что после расставания люди могут страдать от тяжёлых физических симптомов, таких как головные боли, потеря аппетита и бессонница.

Доктор рекомендует воздерживаться от обработанных продуктов и рафинированных углеводов. Вместо этого стоит отдать предпочтение свежим фруктам, овощам и рыбе. Кроме того, не стоит держать эмоции в себе, лучше делиться своими чувствами с друзьями и семьёй. Специалист также отметил, что людям с разбитым сердцем можно увеличить потребление витаминов D и B, но следует проконсультироваться со своим врачом перед приёмом.