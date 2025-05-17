Долгие часы за работой буквально меняют структуру мозга

Исследователи сравнили тех, кто работал сверхурочно, с коллегами, чья неделя не превышала 52 часов. У перерабатывающих обнаружили изменения в 17 областях мозга, включая среднюю лобную извилину, отвечающую за память, внимание и принятие решений, и островковую долю, связанную с обработкой боли и эмоций. Объём серого вещества в этих зонах увеличился, что может быть связано с адаптацией мозга к стрессу, но также указывает на риск депрессии и когнитивных проблем.

Исследование использовало воксельную морфометрию — метод анализа МРТ, позволяющий измерять объём мозговых структур. Хотя причинно-следственная связь пока не доказана, учёные подчёркивают важность учёта таких изменений в «политике охраны труда».

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