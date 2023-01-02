Долго ли придётся ждать: когда уже можно садиться за руль после пьянки

Долго ли придётся ждать: когда уже можно садиться за руль после пьянкиАлкоголь выводится из организма не так уж быстро
У всех нас организм разный. Поэтому и алкоголь он перерабатывает с разной скоростью. Зависеть это может также от таких факторов, как вес, рост, пол, количество выпитого, съеденной пищи.
Фото: Edward-Elmhurst Health
Если вы уже понимаете, что выпили слишком много, чтобы сесть за руль, то вам придётся запастись терпением. Дело в том, что выводится из организма алкоголь в среднем со скоростью одна единица (10 г чистого алкоголя) в час. Поэтому если вы пили вечером, то полностью вы избавитесь от алкоголя только спустя 10 или более часов. И только после этого вы сможете управлять автомобилем.
К сожалению, не существует способа ускорить процесс выведения алкоголя из организма. Не поможет даже чашка кофе или холодный душ. Да, вы можете после этих ритуалов чувствовать себя по-другому, но от алкоголя вы не избавитесь.
Лучше всего, если вы собираетесь быть за рулём, вообще отказаться от спиртного. Ведь даже небольшое количество выпитого может повлиять на вашу способность управлять машиной.
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