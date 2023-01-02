Долго ли придётся ждать: когда уже можно садиться за руль после пьянки

К сожалению, не существует способа ускорить процесс выведения алкоголя из организма. Не поможет даже чашка кофе или холодный душ. Да, вы можете после этих ритуалов чувствовать себя по-другому, но от алкоголя вы не избавитесь.

Лучше всего, если вы собираетесь быть за рулём, вообще отказаться от спиртного. Ведь даже небольшое количество выпитого может повлиять на вашу способность управлять машиной.

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