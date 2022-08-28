Долгожданная функция спутниковой связи всё-таки появится в Apple Watch Pro

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Долгожданная функция спутниковой связи всё-таки появится в Apple Watch ProНо в каком поколении, неясно
Уже больше года ходят слухи, что Apple работает над спутниковыми функциями в iPhone. Однако теперь авторитетный источник говорит, что возможность подключаться к спутникам будет у часов Apple Watch Pro.
Об этом рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman). По его словам, Apple обсудила идею предоставления своим часам спутниковых функций, которые могут иметь смысл для новых более прочных Apple Watch Pro.
Пока непонятно, будет ли эта опция у первого поколения часов, которое презентуют 7 сентября. Ожидается, что Apple Watch Pro будут прочнее, крупнее и более автономными. Они подойдут любителям активного и экстремального отдыха.