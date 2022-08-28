Долгожданная функция спутниковой связи всё-таки появится в Apple Watch Pro

Об этом рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman). По его словам, Apple обсудила идею предоставления своим часам спутниковых функций, которые могут иметь смысл для новых более прочных Apple Watch Pro.

Пока непонятно, будет ли эта опция у первого поколения часов, которое презентуют 7 сентября. Ожидается, что Apple Watch Pro будут прочнее, крупнее и более автономными. Они подойдут любителям активного и экстремального отдыха.