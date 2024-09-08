Домашние измерители давления оказались «бесполезны» для миллионов людей

Исследование, опубликованное в журнале Hypertension и представленное на встрече Американской ассоциации сердца по гипертонии, показывает, что около 17,3 миллиона американцев, или 6,7% взрослого населения, имеют руки, которые не подходят под стандартный размер манжеты. У 6,4% взрослых американцев руки слишком велики для стандартных манжет. Такое несоответствие может привести к неточным показаниям артериального давления, что делает устройства почти что бесполезными.

Исследователи изучили 16 популярных приборов для измерения артериального давления и обнаружили, что большинство манжет подходят для окружности руки от 22 до 42 сантиметров. Авторы исследования считают, что самым простым решением является предложение производителями более широкого диапазона размеров манжет.