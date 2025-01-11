Домашние собаки оказались незамеченными разносчиками «суперсальмонеллы»

Исследование, опубликованное в журнале Zoonoses and Public Health, показало, что собаки могут переносить нетифоидную сальмонеллу, которая вызывает такие симптомы, как диарея и лихорадка. В некоторых случаях эти инфекции могут быть тяжелыми.

Команда исследовала штаммы сальмонеллы, обнаруженные у собак в период с мая 2017 года по март 2023 года, и связала 77 случаев с человеческими инфекциями. Многие из этих штаммов были устойчивы к антибиотикам, используемым для лечения человеческих заболеваний.

Исследователи подчеркнули необходимость «повышения уровня гигиены и осведомленности», особенно с учетом того, что собаки «часто тесно общаются с людьми».

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