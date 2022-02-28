Домашние животные оказались способны укрепить доверие между людьми

Домашние животные оказались способны укрепить доверие между людьмиЭто подтверждают исследования
Многие воспринимают домашних животных как полноценных членов семьи. Питомцы способны действительно в трудный момент оказать поддержку и помочь избавиться от стресса. Но это не всё. Как показывают научные исследования, домашние любимцы могут помочь людям наладить отношения к другими людьми, сделать их общение с окружающими более доверительным.
Согласно одному исследованию, если человек на инвалидной коляске передвигается с собакой, то окружающие к нему обращаются с чем-либо чаще. То же самое касается и просто людей, которые гуляют с собаками. Научные данные свидетельствуют о том, что в целом окружающие люди больше склонны помочь человеку с собакой, чем без неё. Это значит, что питомец вызывает доверие у других.
Полезно взаимодействие с собаками и для детей. Так, недавние исследования демонстрируют, что если в семье есть пёс, то у ребёнка оказываются лучше развиты социальные навыки и эмоциональный интеллект, эмпатия.
Помимо этого, животные могут способствовать возникновению у их хозяев доверительных отношений с соседями. Так, соседи могут полагаться друг на друга в уходе за своими домашними любимцами.
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