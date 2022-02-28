Домашние животные оказались способны укрепить доверие между людьми

Многие воспринимают домашних животных как полноценных членов семьи. Питомцы способны действительно в трудный момент оказать поддержку и помочь избавиться от стресса. Но это не всё. Как показывают научные исследования, домашние любимцы могут помочь людям наладить отношения к другими людьми, сделать их общение с окружающими более доверительным.

Согласно одному исследованию, если человек на инвалидной коляске передвигается с собакой, то окружающие к нему обращаются с чем-либо чаще. То же самое касается и просто людей, которые гуляют с собаками. Научные данные свидетельствуют о том, что в целом окружающие люди больше склонны помочь человеку с собакой, чем без неё. Это значит, что питомец вызывает доверие у других.