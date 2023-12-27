Домашние животные замедлили прогрессирование слабоумия у пожилых

У владельцев домашних животных наблюдалось более медленное снижение вербальной памяти и беглости речи по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных. У пожилых людей, живущих в одиночестве, снижение показателей происходило быстрее, за исключением владельцев домашних животных. Стало известно, что владение домашним животным потенциально компенсирует связь между одиноким проживанием и снижением когнитивных способностей.

Будущие исследования должны будут изучить все аспекты снижения когнитивных способностей, а не только память и беглость речи. Для этого необходимы исследования с участием различных этнических и расовых групп, и при этом очень важно понять точную причинно-следственную связь между домашними животными и когнитивным здоровьем.

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