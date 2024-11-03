Домашняя йога оказалась эффективной при хронической боли в пояснице

Хроническая боль в пояснице затрагивает до 20% взрослых по всему миру и часто ограничивает повседневную активность. Виртуальная йога предлагает альтернативу для тех, кто не может посещать занятия очно. Программа, разработанная инструкторами Cleveland Clinic, адаптирована к потребностям людей с хронической болью в пояснице, но в виртуальном формате. Среди дополнительных преимуществ отмечены снижение потребления обезболивающих на 34% и значительное улучшение сна.

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