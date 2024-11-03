Домашняя йога оказалась эффективной при хронической боли в пояснице

Опубликовано 03 ноября 2024, 17:071 мин.
Домашняя йога оказалась эффективной при хронической боли в поясницеПоказало исследование Cleveland Clinic
Недавний анализ, опубликованный в JAMA Network Open, показал, что домашняя (виртуальная) йога может быть безопасным и эффективным способом лечения хронической боли в пояснице. В ходе 24-недельного исследования с участием 140 человек были оценены результаты 12-недельной программы йоги на интенсивность боли, функциональность спины, использование обезболивающих и качество сна. Участники, занимавшиеся виртуальной йогой, отметили в шесть раз большее снижение боли и в 2,7 раза лучшее улучшение функций спины по сравнению с теми, кто получал стандартное лечение.
Хроническая боль в пояснице затрагивает до 20% взрослых по всему миру и часто ограничивает повседневную активность. Виртуальная йога предлагает альтернативу для тех, кто не может посещать занятия очно. Программа, разработанная инструкторами Cleveland Clinic, адаптирована к потребностям людей с хронической болью в пояснице, но в виртуальном формате. Среди дополнительных преимуществ отмечены снижение потребления обезболивающих на 34% и значительное улучшение сна.
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