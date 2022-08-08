Домоседы и сони: у кого выше риск получить жировую болезнь печени

Исследователи выяснили, что поздний отход ко сну, дневной сон более 30 минут и даже храп связаны с повышенным риском жировой болезни печени. А она, в свою очередь, может привести к серьёзному повреждению печени, включая цирроз. Было обнаружено также, что улучшение качества сна снижает риск заболевания у людей почти на треть (29%).

Отмечается также, что особенно страдали от побочных эффектов плохого сна люди, ведущие малоподвижный образ жизни.