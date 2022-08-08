Домоседы и сони: у кого выше риск получить жировую болезнь печени

Сегодня в 20:42
1 мин.
Домоседы и сони: у кого выше риск получить жировую болезнь печениСтоит наладить сон
Учёные предупредили: домоседы и люди, которые долго спят днём, подвергаются более высокому риску развития жировой болезни печени. Особенно высок риск у тех, кто ночью уснуть не может и компенсирует это в дневное время.
Исследователи выяснили, что поздний отход ко сну, дневной сон более 30 минут и даже храп связаны с повышенным риском жировой болезни печени. А она, в свою очередь, может привести к серьёзному повреждению печени, включая цирроз. Было обнаружено также, что улучшение качества сна снижает риск заболевания у людей почти на треть (29%).
Отмечается также, что особенно страдали от побочных эффектов плохого сна люди, ведущие малоподвижный образ жизни.