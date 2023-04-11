Допустим, ваш ребёнок захотел стать вегетарианцем. Нормально ли это?

Белок можно в лёгкостью получить благодаря регулярному употреблению бобовых (фасоль, чечевица, горох, арахис, соя). Железо из вегетарианских источников, правда, не такое качественное и потреблять его дети должны в этом случае примерно в 1,8 раза больше. Среди вегетарианских источников цинка выделяют бобовые, зерновые, сою, семена, орехи, сыр. Дети-вегетарианцы должны принимать витамин В12 в виде добавки или употреблять обогащённые этим витамином продукты.

Если ваш ребёнок заинтересовался вегетарианским питанием, то переход на диету без мяса начните постепенно. Сначала дайте ему пробовать вегетарианскую пищу один раз в неделю, чтобы он понял, хочет ли продолжать есть такие продукты.

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