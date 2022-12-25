Достаточно прикоснуться к голове: как выявить дефицит витамина C

Собеседник “Газеты.ру” отмечает, что витамин С является основным водорастворимым антиоксидантом в крови и клетках тканей организма. Поэтому недостаток этого элемента может привести к снижению прочности капиллярного коллагена, а это плохо, потому что приводит к образованию очагов кровоизлияний в суставах, мышцах и подкожной клетчатке.

Если вам этого “мало”, то Терушкин напомнил, что дефицит витамина C снижает эффективность использования железа в организме, в результате истощаются ногтевые пластины, а волосы теряют структуру цвета и становятся ломкими. Частенько из-за того же дефицита развивается анемия, из-за которой люди бледнеют.

По коже дефицит понять тоже можно. По словам эндокринолога, об этом сообщает утолщение и неровность кожи, а также пигментные пятна, которые появляются, когда ухудшается синтез коллагена.

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