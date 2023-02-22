Достоинства и недостатки массажёров для лица: стоит ли их покупать

Достоинства и недостатки массажёров для лица: стоит ли их покупатьУхаживать за лицом дома можно по-разному
Известно, что массаж улучшает кровообращение, возвращает коже гладкость, упругость, тонус, подтягивает овал лица. Поэтому сегодня стали популярными самые разные массажёры для лица.
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Массажёры для лица сегодня бывают очень разными. Есть несколько основных типов.
Механические. Такие массажёры нужно просто перемещать по специальным линиям на лице. Они положительно сказываются на тонусе, упругости и эластичности кожи. Для создания этих массажёров используются дерево, стекло, натуральные камни, пластик. Самый популярный вариант - это массажёры из кварца или нефрита. Производится массаж на сухой коже либо на коже с косметическим маслом или кремом.
Вакуумные. Применяются такие массажёры ещё и для очищения лица. Воздействует на кожу подобный массажёр при помощи подачи устройством воздуха с пониженным давлением. Пользоваться таким устройством ни в коем случае нельзя, если у вас есть воспаления, повреждения и подкожные угри, купероз, сосудистые звёздочки или сеточки на лице.
Ультразвуковые. Они подходят для всех типов кожи и при этом действуют очень деликатно.
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Микротоковые. Клетки кожи стимулируются в данном случае при помощи электрических импульсов. Использовать подобный массаж можно как альтернативу антивозрастным процедурам. Также вы решите проблему пигментации и постакне, а кожа у вас будет выглядеть здоровой, свежей и отдохнувшей.
Вибромассажёры. Благодаря таким массажёрам уменьшаются отёки, кожа становится эластичной, приобретает тонус, подтягиваются контуры лица, подбородок, скулы.
Из достоинств массажёров можно выделить экономию денег на косметические процедуры (так как не нужно для этого ходить в салон), улучшение внешнего вида кожи, затрачивание на всё небольшого количества времени, компактность и возможность взять с собой. Также массажёры для лица не оставляют на коже следов и не травмируют его. Среди минусов массажёров - их стоимость и противопоказания.