Достоинства и недостатки массажёров для лица: стоит ли их покупать

Микротоковые. Клетки кожи стимулируются в данном случае при помощи электрических импульсов. Использовать подобный массаж можно как альтернативу антивозрастным процедурам. Также вы решите проблему пигментации и постакне, а кожа у вас будет выглядеть здоровой, свежей и отдохнувшей. Вибромассажёры. Благодаря таким массажёрам уменьшаются отёки, кожа становится эластичной, приобретает тонус, подтягиваются контуры лица, подбородок, скулы.

Из достоинств массажёров можно выделить экономию денег на косметические процедуры (так как не нужно для этого ходить в салон), улучшение внешнего вида кожи, затрачивание на всё небольшого количества времени, компактность и возможность взять с собой. Также массажёры для лица не оставляют на коже следов и не травмируют его. Среди минусов массажёров - их стоимость и противопоказания.