Думаете о сказанном раз за разом? Это общается ваш «мозг ящерицы»

Миндалина, традиционно ассоциирующаяся со страхом и обнаружением угрозы, также играет важную роль в социальном поведении, таком как воспитание детей, агрессия и навигация по иерархии доминирования. Исследование показывает, как медиальное ядро миндалины соединяется с социальной когнитивной сетью, позволяя «эмоционально заряженному контенту» влиять на социальные рассуждения более высокого порядка, такие как размышления о том, что думают или чувствуют другие.

Используя МРТ, исследователи выявили ранее не обнаруживаемые области мозговой сети, что позволило по-новому взглянуть на взаимодействие «эмоциональной и социальной обработки» в мозгу.

Исследование имеет значение для лечения тревоги и депрессии — состояний, часто связанных с гиперактивностью миндалины.

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