Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 ноября 2024, 09:45
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Думаете о сказанном раз за разом? Это общается ваш «мозг ящерицы»

Продолжает влиять на социальное мышление
"Мозг ящерицы" человека заметили за “общением” с более новыми областями. Исследование, проведенное специалистами Северо-Западного медицинского института, позволило обнаружить постоянную связь между древней миндалиной мозга, которую часто называют «мозгом ящерицы», и недавно сформировавшейся социальной когнитивной сетью, отвечающей за продвинутое социальное взаимодействие. Результаты проливают свет на нейронные механизмы, лежащие в основе «чрезмерной задумчивости и социальной тревожности».
Думаете о сказанном раз за разом? Это общается ваш «мозг ящерицы»
© Ferra

Миндалина, традиционно ассоциирующаяся со страхом и обнаружением угрозы, также играет важную роль в социальном поведении, таком как воспитание детей, агрессия и навигация по иерархии доминирования. Исследование показывает, как медиальное ядро миндалины соединяется с социальной когнитивной сетью, позволяя «эмоционально заряженному контенту» влиять на социальные рассуждения более высокого порядка, такие как размышления о том, что думают или чувствуют другие.

Используя МРТ, исследователи выявили ранее не обнаруживаемые области мозговой сети, что позволило по-новому взглянуть на взаимодействие «эмоциональной и социальной обработки» в мозгу.

Исследование имеет значение для лечения тревоги и депрессии — состояний, часто связанных с гиперактивностью миндалины.

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