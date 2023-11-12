Думали, домашние животные делают вас счастливее? А вот и нет

Несмотря на то, что владельцы домашних животных отмечали положительное влияние на свою жизнь, например, усиление положительных эмоций и дружеского общения, исследование не выявило достоверной связи между владением домашним животным и благополучием с течением времени. Даже с учетом таких факторов, как вид домашнего животного, количество питомцев или близость с ними, данные не показали разницы в уровне счастья между владельцами и невладельцами домашних животных.

Уильям Чопик, доцент университета, комментируя полученные результаты, сказал: «люди говорят, что домашние животные делают их счастливыми, но когда мы действительно измеряем уровень счастья, то оказывается, что это не так».

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