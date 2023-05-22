Два горячих напитка, которые помогут снизить холестерин

Согласно результатам систематического обзора 11 испытаний, как чёрный, так и зелёный чай помогают снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Считается, что происходит это за счёт катехинов (антиоксидантов) в этих напитках. Более того, снижение показателей холестерина происходит всего за 12 недель.

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