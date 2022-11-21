Два опасных для здоровья последствия употребления газированной воды

18:51, 21 ноября 2022
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Два опасных для здоровья последствия употребления газированной водыБудьте осторожны
Газированные напитки хорошо утоляют жажду, но могут также навредить организму. Вот о чём вам следует знать.
Сейчас на полках магазинов можно найти куда больше газированных напитков, чем раньше. Но чем они опасны для организма?
- Могут вызвать изжогу. Эксперты предупреждают, что газированные напитки могут способствовать появлению изжоги. Особенно если вы их пьёте часто. Кроме подобных напитков, развитию изжоги способствуют цитрусовые (соки и фрукты), кофе, очень жирные и острые блюда.
- Способствуют ухудшению состояния зубов. В научной статье, опубликованной в 2016 году в журнале американской ассоциации дантистов, отмечается, что разрушают эмаль и приводят к кариесу напитки, показатель кислотности которых - 4,0. При этом у всех газированных напитков, которые также изучили специалисты, этот показатель был выше 4, в том числе у минеральной газированной воды.
А вот утверждение, согласно которому из-за газированных напитков повышается вероятность развития остеопороза и перелома костей, - неправда. И научные данные это подтверждают.
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