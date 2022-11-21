Фитнес и здоровье
18:51, 21 ноября 2022
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Два опасных для здоровья последствия употребления газированной воды

Будьте осторожны

Газированные напитки хорошо утоляют жажду, но могут также навредить организму. Вот о чём вам следует знать.

Два опасных для здоровья последствия употребления газированной воды

Сейчас на полках магазинов можно найти куда больше газированных напитков, чем раньше. Но чем они опасны для организма?

  1. Могут вызвать изжогу. Эксперты предупреждают, что газированные напитки могут способствовать появлению изжоги. Особенно если вы их пьёте часто. Кроме подобных напитков, развитию изжоги способствуют цитрусовые (соки и фрукты), кофе, очень жирные и острые блюда.
Два опасных для здоровья последствия употребления газированной воды
  1. Способствуют ухудшению состояния зубов. В научной статье, опубликованной в 2016 году в журнале американской ассоциации дантистов, отмечается, что разрушают эмаль и приводят к кариесу напитки, показатель кислотности которых - 4,0. При этом у всех газированных напитков, которые также изучили специалисты, этот показатель был выше 4, в том числе у минеральной газированной воды.

А вот утверждение, согласно которому из-за газированных напитков повышается вероятность развития остеопороза и перелома костей, - неправда. И научные данные это подтверждают.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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