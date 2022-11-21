Два опасных для здоровья последствия употребления газированной воды

Сейчас на полках магазинов можно найти куда больше газированных напитков, чем раньше. Но чем они опасны для организма?

Могут вызвать изжогу. Эксперты предупреждают, что газированные напитки могут способствовать появлению изжоги. Особенно если вы их пьёте часто. Кроме подобных напитков, развитию изжоги способствуют цитрусовые (соки и фрукты), кофе, очень жирные и острые блюда.