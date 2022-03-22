Два признака высокого холестерина, связанные с ногтями на ногах

Два признака высокого холестерина, связанные с ногтями на ногахО них рассказал врач
По словам консультанта-кардиолога в клинике Harley Street Clinic доктора Сами Фирузи, существуют два внешних признака, указывающих на высокий холестерин в крови. Первый признак представляет собой ломкие ногти на ногах. В качестве второго специалист назвал медленный рост ногтей.
Возникают такие симптомы из-за того, что повышенный холестерин приводит к заболеванию периферических нервов.
Кроме того, врач подчёркивает, что заболевание периферических нервов при высоком холестерине опасно тем, что в этом случае жировые отложения начинают блокировать артерии. Также из-за этого кровь к мышцам ног перестаёт приливать, из-за чего может возникнуть критическая ишемия конечностей.
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