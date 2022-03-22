Два признака высокого холестерина, связанные с ногтями на ногах

Возникают такие симптомы из-за того, что повышенный холестерин приводит к заболеванию периферических нервов.

Кроме того, врач подчёркивает, что заболевание периферических нервов при высоком холестерине опасно тем, что в этом случае жировые отложения начинают блокировать артерии. Также из-за этого кровь к мышцам ног перестаёт приливать, из-за чего может возникнуть критическая ишемия конечностей.

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