Два продукта, из-за которых у вас могут болеть суставы

Вероятнее всего, просто некоторые продукты могут вызвать воспаление в суставах. Самыми распространёнными триггерами боли считаются яблоки и помидоры. Их специалисты советуют избегать. Причина этого в том, что в состав этих продуктов входит соланин.

Согласно данным исследования, опубликованного в 2013 году в Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications, в пожилом возрасте и в период постменопаузы людям с артритом лучше исключить продукты с соланином или ограничить их употребление. Вообще научные исследования не обнаружили связи между соланином и воспалением, однако некоторые пациенты с артритом признаются, что у них после употребления овощей и фруктов семейства пасленовых ухудшились симптомы заболевания.

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