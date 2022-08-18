Два продукта, которые сделают вашу овсянку менее полезной

Почему овсянка сама по себе так полезна? Дело в том, что в овсе содержится много растворимой клетчатки, в особенности бета-глюкана. Эта разновидность клетчатки быстро насыщается человека, помогает держать под контролем уровень сахара и холестерина.

Некоторые люди, однако, сами того не зная, делают овсянку менее полезной. Например, при помощи добавления в неё слишком большого количества сахара. По словам специалиста, если вы добавляете в овсянку коричневый сахар, рафинированный (белый) сахар, густые сливки и сиропы, то получившееся блюдо может в итоге вызвать воспаление в организме. Вместо этого лучше выбирать натуральные подсластители вроде мёда, натуральных и замороженных фруктов.