Два продукта, которые сделают вашу овсянку менее полезной

Два продукта, которые сделают вашу овсянку менее полезнойИх назвала доктор медицинских наук
Почему овсянка сама по себе так полезна? Дело в том, что в овсе содержится много растворимой клетчатки, в особенности бета-глюкана. Эта разновидность клетчатки быстро насыщается человека, помогает держать под контролем уровень сахара и холестерина.
Некоторые люди, однако, сами того не зная, делают овсянку менее полезной. Например, при помощи добавления в неё слишком большого количества сахара. По словам специалиста, если вы добавляете в овсянку коричневый сахар, рафинированный (белый) сахар, густые сливки и сиропы, то получившееся блюдо может в итоге вызвать воспаление в организме. Вместо этого лучше выбирать натуральные подсластители вроде мёда, натуральных и замороженных фруктов.
Ещё один важный ингредиент - это молоко. Причём тут играет роль тип молока. К примеру, вы можете захотеть добавить очень жирное молоко или подслащённое растительное молоко к овсянке. Однако это лишь повысит калорийность блюда, сделает его слишком сладким и жирным.
Если вы хотите приготовить максимально вкусную и полезную овсянку, то в качестве ингредиентов выбирайте натуральные подсластители и цельные продукты. Также важно повышать количество питательных веществ в овсянке.
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