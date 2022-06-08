Два самых опасных для диабетиков фрукта

Чтобы держать под контролем уровень сахара в крови при диабете второго типа, нужно придерживаться правильного питания. Лучше всего будет, если диета окажется сбалансированной. При этом важно знать, что некоторые фрукты особенно опасны для здоровья тем, что могут вызвать резкие скачки глюкозы в организме.

Специалисты портала Diabetes.co.uk отмечают, что на самом деле фрукты содержат много природных сахаров. Также в них углеводов чаще всего больше, чем в некрахмалистых овощах.