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Два состояния, указывающие на наличие глаукомы

Это подтверждает научное исследование
Глаукома встречается довольно часто. При этом заболевании повреждается зрительный нерв. Если это не обнаружить и не начать лечить на ранней стадии, то человек может полностью потерять зрение. Кроме того, учёные обнаружили, что раннее появление некоторых болезней может тоже говорить о глаукоме.
Два состояния, указывающие на наличие глаукомы

Американские учёные в ходе недавнего исследования пришли к выводу, что из-за раннего появления сахарного диабета второго типа или гипертонии у человека может повыситься риск развития глаукомы. Это стало известно по итогам анализа 389 записей, связанных с POAG (первичная открытоугольная глаукома).

Два состояния, указывающие на наличие глаукомы

Причину такой связи между диабетом, повышенным кровяным давлением и глаукомой исследователи назвать не могут. Однако они подчёркивают, что оба этих состояния оказывают влияние на кровеносные сосуды сетчатки и зрительного нерва.

У проведённого исследования есть также два ограничения. Первое - то, что исследование было обсервационным, то есть оно не способно установить причинно-следственную связь между состояниями. Второе - слишком малая выборка (389 человек).

На ранней стадии у глаукомы обычно нет никаких симптомов. Позднее же она может привести к сильной боли в глазах, тошнооте, рвоте, красным глазам, головной боли, затуманенному зрению и пр.

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