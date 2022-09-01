Два состояния, указывающие на наличие глаукомы

Причину такой связи между диабетом, повышенным кровяным давлением и глаукомой исследователи назвать не могут. Однако они подчёркивают, что оба этих состояния оказывают влияние на кровеносные сосуды сетчатки и зрительного нерва.

У проведённого исследования есть также два ограничения. Первое - то, что исследование было обсервационным, то есть оно не способно установить причинно-следственную связь между состояниями. Второе - слишком малая выборка (389 человек).

На ранней стадии у глаукомы обычно нет никаких симптомов. Позднее же она может привести к сильной боли в глазах, тошнооте, рвоте, красным глазам, головной боли, затуманенному зрению и пр.

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