Две причины, по которым возникает хроническая боль

Как отмечают немецкие учёные из Гейдельбергского университета, на появление хронической боли влияют два фактора. Один из них - эпигенетический, второй же связан с переносчиком органических анионов (OAT1), функция которого ранее оставалась неизвестной экспертам. Результаты исследования опубликованы были в издании Nature Communications.

По словам одного из исследователей Даниэлы Мосери, хроническая боль, в отличие от обычной, продолжает сохраняться даже когда травма уже зажила. Более того, такая боль может возникать даже без особой причины. Известно, что боль из острой становится хронической, когда в экспрессии особых генов происходят изменения. Эти гены ответственны за превращение данных, которые содержатся в самом гене, в молекулы РНК или белки. Особенно часто появляется хроническая боль при повреждении клеток в спинном мозге (нейронов задних рогов серого вещества).