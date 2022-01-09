Две причины, почему в России много пьют, но редко болеют раком печени

Если посмотреть на мировую статистику заболеваемости раком печени, утверждает автор, то можно увидеть относительно России интересную особенность. По сравнению, например, с Китаем в этой стране уровень заболеваемости оказывается довольно низким. Хотя известно, что жители РФ любят выпить и пьют часто. Объясняется это двумя причинами.

Низкая заболеваемость хроническим гепатитом B. На самом деле главной причиной развития рака лёгких считается гепатит B. Дело в том, что данное заболевание вызывает воспаления, мутации клеток, а также значительные повреждения печени. Более того, оно способствует увеличению вероятности развития цирроза печени.