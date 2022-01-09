Две причины, почему в России много пьют, но редко болеют раком печени

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Две причины, почему в России много пьют, но редко болеют раком печениОтвечает WeChat
Известно, что алкоголь негативно влияет на печень человека. Тем не менее в некоторых странах, в частности в России, пьют много подобных напитков, но рак печени встречается редко. Почему так происходит - в статье.
Если посмотреть на мировую статистику заболеваемости раком печени, утверждает автор, то можно увидеть относительно России интересную особенность. По сравнению, например, с Китаем в этой стране уровень заболеваемости оказывается довольно низким. Хотя известно, что жители РФ любят выпить и пьют часто. Объясняется это двумя причинами.
- Низкая заболеваемость хроническим гепатитом B. На самом деле главной причиной развития рака лёгких считается гепатит B. Дело в том, что данное заболевание вызывает воспаления, мутации клеток, а также значительные повреждения печени. Более того, оно способствует увеличению вероятности развития цирроза печени.
- Генетика. Русские, в отличие от китайцев, как пишет автор, не краснеют, когда пьют алкоголь. А покраснение лица означает, что количество ацетальдегида у человека - выше нормальных значений. Когда содержание этого элемента выше, то увеличивается и риск развития рака печени.
При этом нужно понимать, что при употреблении алкоголя в любом случае организм оказывается отравлен ацетальдегидом. Если пить регулярно, то вероятность приобрести рак печени становится выше в 10 раз.
Источник: ИноСМИ