Две привычки, которые продлят жизнь

В ещё одном исследовании, результаты которого опубликованы в BMC, была изучена связь между занятиями спортом и другими видами физической активности в среднем возрасте и продолжительностью жизни. Оказалось, что те из мужчин, кто тренировался с 2005 по 2010 год, прожили примерно столько же, сколько и ожидалось. Также в этот период они занимались спортом вместе с друзьями или родственниками.

Что касается женщин, то подобную закономерность обнаружили лишь у тех, кто выполнял физические упражнения в 2008 году, а также у тех, кто тренировался с друзьями или семьёй в 2006, 2008, 2010 годах.

Получается, что в зрелом возрасте для того, чтобы прожить дольше, нужно заниматься спортом с приятелями либо с родственниками. Правда, больший эффект от таких занятий будет у мужчин.

Также научно доказано, что при одиноком образе жизни в организме повышается уровень кортизола (гормона стресса) и увеличивается число воспалений. Это влияет на здоровье человека в дальнейшем.

В другом исследовании, опубликованном в издании Sage, было показано, что у тех, кто мало общается с другими, на 45 процентов выше вероятность заболеть простудой.

Кроме того, во время общения и проведения времени с другими людьми в организме человека вырабатывается окситоцин. Это вещество уменьшает уровень гормона стресса (кортизола), облегчает боль, изменяет реакцию мозга на различные раздражители, способствует росту новых клеток головного мозга.

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