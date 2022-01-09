Две специи, которые предотвратят развитие болезни Альцгеймера

Эксперты отмечают, что в корице и кумине есть полифенолами, которые полезны для мозга и памяти. Кроме того, данные специи уменьшают воспаление, очищают мозг от бляшек и снижают риск появления различных когнитивных (мыслительных) нарушений, болезни Альцгеймера.

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