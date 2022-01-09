Две специи, которые предотвратят развитие болезни Альцгеймера

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Две специи, которые предотвратят развитие болезни АльцгеймераО них сообщает Daily Express
Одна из самых распространённых форм деменции - это болезнь Альцгеймера. При этом существуют продукты, которые способны предотвратить развитие этого заболевания в будущем. О них - в статье.
Как утверждает автор, вероятность развития слабоумия (деменции) может уменьшить ведение здорового образа жизни. Кроме этого, есть продукты, позволяющие также предотвратить когнитивные нарушения в будущем. По словам представителей Ассоциации медицинских работников Техаса, к таким продуктам относятся кумин и корица.
Эксперты отмечают, что в корице и кумине есть полифенолами, которые полезны для мозга и памяти. Кроме того, данные специи уменьшают воспаление, очищают мозг от бляшек и снижают риск появления различных когнитивных (мыслительных) нарушений, болезни Альцгеймера.
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Источник: ИноСМИ