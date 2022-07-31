Еда и напитки стали слаще за последние десятилетия. Вот почему это проблема

Авторы новой научной работы изучили данные по продажам продуктов по всему миру в период с 2007 по 2019 год. Оказалось, что количество некалорийных подсластителей в напитках стало на 36% выше во всём мире. Добавленного сахара в упакованной пище стало на 9% больше.

Некалорийные подсластители чаще всего добавляют в кондитерские изделия, в основном в мороженое и сладкое печенье. При этом количество добавленного сахара в напитках сократилось в странах с высоким уровнем дохода, таких как США.

Эксперты рекомендуют мужчинам употреблять менее девяти чайных ложек сахара в день, а женщинам — менее шести. Однако из-за того, что сахар добавляют во многие продукты и напитки, люди могут употреблять намного больше нормы. Отмечается, что потребление слишком большого количества добавленного сахара связано с ожирением, диабетом 2 типа и кариесом.