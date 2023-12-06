Едите много жирной пищи? Из-за этого вы можете хуже справляться со стрессом

Едите много жирной пищи? Из-за этого вы можете хуже справляться со стрессомИ это научно доказано
Новые научные данные показывают, что употребление жирной пищи в периоды стресса может затруднить восстановление организма в дальнейшем. Опубликованы результаты этого исследования в журнале Frontiers in Nutrition and Nutrients.
Когда мы испытываем стресс, в организме происходят различные процессы. Увеличивается частота сердечных сокращений, повышается кровяное давление, расширяются кровеносные сосуды, усиливается приток крови к мозгу. Известно также, что после умственного стресса сосуды становятся менее эластичными. При этом употребление жирной пищи во время интеллектуального стресса снижает сосудистую функцию на 1,74%
Более ранние научные исследования показали, что снижение сосудистой функции на 1% приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 13%.
В ходе нового исследования учёным удалось обнаружить также снижение эластичности артерий у участников в течение 90 минут после окончания стрессового события. Кроме того, употребление жирной пищи оказало негативное влияние на настроение как во время стрессового эпизода, так и после него. Среди участников этого эксперимента были здоровые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
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