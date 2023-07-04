Эффективность тренировок предложили определять по слюне спортсменов

Исследователи из Красноярска и Сургута разработали способ, позволяющую определить спортивную нагрузку по слюне. Работа ученых опубликована в журнале Sensors.

Почувствовать меру при выполнении тренировок сложно. Профессионалам в спорте известно, что превышение нагрузки приводит к ухудшению результата, отмечает один из ученых, заместитель директора Института естественных и технических наук Сургутского государственного университета Олег Сутормин.

При занятии спортом в организме человека меняется уровень лактата — производной молочной кислоты, интенсивно вырабатываемой в мышцах во время физической активности. Сейчас специалисты контролируют состояние организма по уровню этого вещества в крови. Однако этот процесс травматичен и не позволяет получить информацию в режиме реального времени, отмечает специалист.

Сибирским ученым удалось определить уровня лактата в слюне с помощью биолюминесцентного комплекса ферментов LDH + Red + Luc. Интенсивность его свечения позволяет показать уровень токсичного вещества в организме.

В ходе своего эксперимента исследователи провели тестирование слюны спортсменов во время десятикилометрового лыжного кросса. Полученные значения подтвердили диагностическую эффективность разработки.

Разработчики высоко оценивают перспективы датчика для мониторинга эффективности тренировок спортсменов, использующего данный метод