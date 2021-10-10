Эколог объяснил, как без вреда для здоровья проветривать помещения с пластиковыми окнами

Эколог объяснил, как без вреда для здоровья проветривать помещения с пластиковыми окнамиИ почему важно это делать регулярно
Дело в том, что современные пластиковые окна закрываются очень плотно. Из-за этого в комнате, где они установлены, может постепенно накапливаться углекислый газ, опасный в больших количествах для нашего здоровья. Эколог и директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев, как отмечает "Лайф" со ссылкой на материал радио Sputnik, объяснил: "Если в квартиру из-за пластиковых окон не попадает свежий воздух, то постоянно будет нарастать концентрация углекислого газа в помещении и падать концентрация кислорода, из-за чего состояние человека будет ухудшаться".
Для того чтобы избавиться от накопившегося углекислого газа, специалист советует приоткрыть окно на 15 минут. Необходимо, чтобы температура в помещении при этом снизилась на один или два градуса, только тогда окно можно закрывать. Антон Ястребцев подчеркнул, что лучше всего проветривать комнату сразу после дождя или же во время него: "Сажа, пыль, цемент, частицы шин и всякая другая дрянь, которая летает в воздухе, будет прибита к земле". Так воздух, который попадёт в дом, точно окажется чистым.