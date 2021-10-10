Эколог объяснил, как без вреда для здоровья проветривать помещения с пластиковыми окнами

Для того чтобы избавиться от накопившегося углекислого газа, специалист советует приоткрыть окно на 15 минут. Необходимо, чтобы температура в помещении при этом снизилась на один или два градуса, только тогда окно можно закрывать. Антон Ястребцев подчеркнул, что лучше всего проветривать комнату сразу после дождя или же во время него: "Сажа, пыль, цемент, частицы шин и всякая другая дрянь, которая летает в воздухе, будет прибита к земле". Так воздух, который попадёт в дом, точно окажется чистым.