Экспериментальная вакцина против рака с мРНК дала первые результаты

Разработанная компанией Moderna вакцина mRNA-4359 направлена на стимулирование иммунной системы для поражения и борьбы с раковыми клетками. Вакцина работает, представляя иммунной системе опухолевые маркеры, что потенциально повышает ее способность распознавать и атаковать раковые клетки. Результаты испытаний показали, что терапия вызвала иммунный ответ и хорошо переносилась, а из побочных эффектов наблюдались усталость, боль в месте инъекции и лихорадка.

Примечательно, что у восьми из шестнадцати пациентов, чьи ответы были оценены, не наблюдалось роста опухоли или развития новых опухолей.

Испытание, в котором продолжается набор пациентов, призвано дать более полное представление о возможностях терапии в сочетании с иммунотерапевтическим препаратом пембролизумаб. прогрессирующих форм рака.

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