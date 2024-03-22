Эксперт дал несколько советов тем, кто только начинает медитировать

Не думайте о слишком большом количестве вещей сразу. Многие люди склонны слишком много размышлять, когда дело доходит до медитации. Но главное в этом — начать.

Начните с малого. Даже три-пять минут будут полезны для новичков.

Медитируйте утром. Ранний сеанс медитации даст вам правильный настрой на день.

Сосредоточьтесь на своём дыхании. Начните с трёх глубоких вдохов.

Сосредоточьтесь на настоящем моменте. Начните осваивать эту практику, сосредоточившись на своих чувствах: обонянии, осязании, слухе, вкусе.