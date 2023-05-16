Эксперт назвал лучшие продукты, которые защитят от деменции

Также в исследовании, опубликованном в The Journal of Nutrition, подчёркивается важность употребления в молодом возрасте овощей и фруктов для защиты от снижения когнитивных функций в дальнейшем. После изучения здоровья более 3 тысяч человек учёные обнаружили, что те, кто потреблял больше фруктов и овощей в молодости, имели в более старшем возрасте лучшие когнитивные функции. И сильнее на это влияло именно потребление овощей: красных, жёлтых, оранжевых.

Также в положительном влиянии этих продуктов на здоровье мозга играет роль клетчатка. Она полезна для кишечных бактерий, которые могут снизить воспаление (это один из факторов, ухудшающих работу мозга).

В ходе исследования, опубликованного в Neurology, выяснилось также, что листовая зелень может омолодить мозг на почти 19 лет. Такой эффект был у участников, которые в неделю ели семь или больше порций листовых овощей.

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