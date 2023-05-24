Эксперт назвал напиток, который ухудшит сон. И это не кофе

Научные исследования показали, что употребление алкоголя в течение четырёх часов перед сном может плохо сказаться на непрерывности и продолжительности сна. В результате вы ночью будете просыпаться, а заснуть после этого не сможете или сможете, но с трудом.

Если вы всё-таки собираетесь пить алкоголь, но употребляйте его примерно за четыре часа до отхода ко сну.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.