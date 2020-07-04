Эксперт назвал опасные позы для сна

Мнение эксперта приводит издание «РИА Новости». Он заявил, что неправильная поза во время сна лишает человека полноценного отдыха и мешает достигнуть прогресса в лечении болей.

По словам эксперта, привычка засыпать на боку приводит к тому, что всю ночь позвоночник будет находиться в изогнутом состоянии. Это может привести даже к грыже поясничного межпозвонкового диска.

Эксперт также не советует спать на животе. В этой позе голова и шея смещены, а мышцы напряжены. Это может спровоцировать развитие шейного спондилёза. Высокая подушка тоже может быть не полезна.

Что касается правильных поз, то эксперт говорит следующее: «Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены. При положении лёжа на спине положите подушку под колени, голова должна лежать высоко и удобно, а шея полностью поддерживаться подушкой».