Эксперт назвал пять вещей, которые нужны человеку для счастья

Опираясь на слова Хелен Келлер «Для меня единственное удовлетворительное определение счастья - это целостность», эксперт отмечает: счастье представляет собой «опыт полного благополучия человека», или - если говорить ещё проще - «опыт целостности». Множество научных исследований указывают на важность категории счастья для человека. И оно не просто позволяет чувствовать себя хорошо - счастливые люди более доброжелательны, дольше живут, меньше подвержены выгоранию и снижению продуктивности и т. п.

В то же время есть научные работы, доказывающие, что зацикленность на достижении счастья может иметь отрицательные последствия. Так, исследование 2011 года показало, что люди, для которых крайне важно счастье, с большей вероятностью будут одинокими. А это может привести даже к депрессии. Ведущий автор этого исследования Айрис Маусс высказала предположение, что при сосредоточении на достижении счастья страдают другие компоненты жизни: отношения, забота о себе и пр., которые могут обеспечить состояние счастья.