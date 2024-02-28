Эксперт объяснил, чем полезна для здоровья куркума с тёплой водой

Куркума представляет собой пряность, полезную для здоровья человека. В состав этого продукта входят почти все витамины группы В, витамины Е, К и РР, калий, марганец, железо, медь, цинк. При этом в сутки нельзя употреблять больше одной столовой ложки куркумы.

Часто куркуму добавляют в различные напитки: в молоко, кофе или чай. Некоторые любят добавлять её в простую тёплую воду. Максимальную пользу такой напиток принесёт при его употреблении сразу после сна.