Эксперт объяснил, как правильно носить сумку, чтобы не было проблем со здоровьем

Особенно вредны для здоровья сумки с длинными ручками. Отдавайте предпочтение моделям, которые имеют ремень средней длины. Это позволит равномерно распределить вес и избавит от перегрузки на плечах.

Одна из причин болей в голове может заключаться в том, что вы неправильно носите сумки. Если повесить тяжёлую сумку на одно плечо, то это может привести к деформации плечевого сустава, напряжению в спине и шее. Это приведёт также в головным болям.

Старайтесь носить сумку так, чтобы распределение её веса было симметричным. Кроме того, не носите всегда на одном плече сумку, а меняйте её положение.