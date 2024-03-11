Эксперт объяснил, меняется ли у человека в течение жизни группа крови и ДНК

Что касается ДНК, то этот анализ сдаётся один раз и годен всё жизнь. Результаты этого анализа покажут хромосомные болезни, степень родства, наследственную предрасположенность к патологиям, совместимость генов и пр. Геном человека способен меняться, но носит это локальный характер и может привести к онкологии.

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