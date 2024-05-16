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Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 мая 2024, 08:15
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Эксперт объяснил, почему кровь берут именно из безымянного пальца

Есть несколько причин
Для общего анализа крови всегда берут её из пальца. Но почему из безымянного, а не из других?
Эксперт объяснил, почему кровь берут именно из безымянного пальца
© freepik

Известно, что оболочки мизинца и большого пальца связаны с кистью. Если в один из этих пальцев попадёт инфекция, то она быстро распространится на всю руку. В то же время оболочки остальных пальцев расположены изолированно.

Что касается выбора именно безымянного для взятия крови, то им мы пользуемся меньше в повседневной жизни. Поэтому вероятность его как-то травмировать или загрязнить небольшая.

Ещё одна причина — это хорошее кровоснабжение. В безымянном пальце находится много капилляров.

Эксперт объяснил, почему кровь берут именно из безымянного пальца
© bdos

Безымянный палец по сравнению с остальными также заживает быстрее, он менее подвижен, у него почти нет нервных окончаний.

Наконец, у безымянного пальца более тонкая кожа, поэтому его проколоть проще.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.