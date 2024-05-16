Эксперт объяснил, почему кровь берут именно из безымянного пальца

Эксперт объяснил, почему кровь берут именно из безымянного пальцаЕсть несколько причин
Известно, что оболочки мизинца и большого пальца связаны с кистью. Если в один из этих пальцев попадёт инфекция, то она быстро распространится на всю руку. В то же время оболочки остальных пальцев расположены изолированно.
Что касается выбора именно безымянного для взятия крови, то им мы пользуемся меньше в повседневной жизни. Поэтому вероятность его как-то травмировать или загрязнить небольшая.
Ещё одна причина — это хорошее кровоснабжение. В безымянном пальце находится много капилляров.
Безымянный палец по сравнению с остальными также заживает быстрее, он менее подвижен, у него почти нет нервных окончаний.
Наконец, у безымянного пальца более тонкая кожа, поэтому его проколоть проще.
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