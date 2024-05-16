Эксперт объяснил, почему кровь берут именно из безымянного пальца

Известно, что оболочки мизинца и большого пальца связаны с кистью. Если в один из этих пальцев попадёт инфекция, то она быстро распространится на всю руку. В то же время оболочки остальных пальцев расположены изолированно.

Что касается выбора именно безымянного для взятия крови, то им мы пользуемся меньше в повседневной жизни. Поэтому вероятность его как-то травмировать или загрязнить небольшая.

Ещё одна причина — это хорошее кровоснабжение. В безымянном пальце находится много капилляров.